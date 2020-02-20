В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе
- Reuters
«Мы будем продолжать переговоры с Россией по Идлибу», — сказал он.
По его словам, «в целом сочинское соглашение берётся за основу».
«Что в нём прописано — то и должно выполняться. У нас нет проблем с Россией, наша цель — (сирийский. — RT) режим», — цитирует РИА Новости Акара, заявление которого транслировалось в эфире телеканала CNN Türk.
Он подчеркнул, что Турция ни в коем случае не хочет допустить никаких столкновений с Россией.
Ранее российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) сообщил, что Турция прекратила артиллерийские удары по правительственным войскам Сирии после того, как их засекла Россия и оповестила об этом Анкару. В ЦПВС сообщили, что протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба.
Также сообщалось, что ВКС России нанесли удар по технике боевиков на севере Сирии после их атак на сирийские правительственные войска.
17—18 февраля в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по Сирии.
В Турции сообщили, что они не дали результата, который бы удовлетворил Анкару.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности работать с Турцией по ситуации в Идлибе на высшем уровне.