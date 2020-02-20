В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе

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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе.
В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе
  • Reuters

«Мы будем продолжать переговоры с Россией по Идлибу», —  сказал он.

По его словам, «в целом сочинское соглашение берётся за основу».

«Что в нём прописано — то и должно выполняться. У нас нет проблем с Россией, наша цель — (сирийский. — RT) режим», — цитирует РИА Новости Акара, заявление которого транслировалось в эфире телеканала CNN Türk.

Он подчеркнул, что Турция ни в коем случае не хочет допустить никаких столкновений с Россией.

Ранее российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) сообщил, что Турция прекратила артиллерийские удары по правительственным войскам Сирии после того, как их засекла Россия и оповестила об этом Анкару. В ЦПВС сообщили, что протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба.

Также сообщалось, что ВКС России нанесли удар по технике боевиков на севере Сирии после их атак на сирийские правительственные войска. 

17—18 февраля в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по Сирии. 

В Турции сообщили, что они не дали результата, который бы удовлетворил Анкару.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности работать с Турцией по ситуации в Идлибе на высшем уровне.

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