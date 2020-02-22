Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса за помощь в борьбе с COVID-2019

Председатель КНР Си Цзиньпин написал письмо с благодарностью основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу за его помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Об этом сообщает «Синьхуа».

«Я глубоко признателен за щедрость благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation и за ваше письмо c выражением солидарности китайскому народу в такой важный момент», — указано в тексте.

Лидер КНР отметил, что в деле борьбы с коронавирусом Китаю удалось сплотить всю нацию.

Он также подчеркнул, что поддерживает сотрудничество фонда Гейтса с китайскими учреждениями.

Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что власти КНР смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта.