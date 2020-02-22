Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса за помощь в борьбе с COVID-2019
Об этом сообщает «Синьхуа».
«Я глубоко признателен за щедрость благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation и за ваше письмо c выражением солидарности китайскому народу в такой важный момент», — указано в тексте.
Лидер КНР отметил, что в деле борьбы с коронавирусом Китаю удалось сплотить всю нацию.
Он также подчеркнул, что поддерживает сотрудничество фонда Гейтса с китайскими учреждениями.
Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что власти КНР смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта.