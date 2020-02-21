СВР заявила об антироссийской кампании США в Восточной Европе
- Reuters
«Согласно полученной информации, спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией», — цитирует главу пресс-бюро Сергея Иванова ТАСС.
Как выяснила СВР, для этих целей США привлекают агентурную сеть и неправительственные организации, которым оказывается федеральная финансовая поддержка.
«Эпицентром такой кампании на Балканах стала Болгария, где регулярно инсценируются шпионские скандалы с последующими необоснованными выдворениями российских дипломатов», — подчеркнул Иванов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шоу ситуацию вокруг высылки российских дипломатов из Болгарии.
24 января стало известно, что прокуратура Болгарии организовала досудебные разбирательства в отношении двух дипломатов России, подозреваемых в шпионаже.
Позднее российские дипломаты были объявлены персонами нон грата и были вынуждены покинуть страну.