СВР заявила об антироссийской кампании США в Восточной Европе

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Спецслужбы США проводят в Восточной Европе масштабную кампанию, направленную против развития отношений этих стран с Россией, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
СВР заявила об антироссийской кампании США в Восточной Европе
  • Reuters

«Согласно полученной информации, спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией», — цитирует главу пресс-бюро Сергея Иванова ТАСС.

Как выяснила СВР, для этих целей США привлекают агентурную сеть и неправительственные организации, которым оказывается федеральная финансовая поддержка.

«Эпицентром такой кампании на Балканах стала Болгария, где регулярно инсценируются шпионские скандалы с последующими необоснованными выдворениями российских дипломатов», — подчеркнул Иванов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шоу ситуацию вокруг высылки российских дипломатов из Болгарии.

24 января стало известно, что прокуратура Болгарии организовала досудебные разбирательства в отношении двух дипломатов России, подозреваемых в шпионаже.

Позднее российские дипломаты были объявлены персонами нон грата и были вынуждены покинуть страну.

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