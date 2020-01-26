Объявленные персонами нон грата дипломаты из России покинули Болгарию
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«Российские дипломаты в воскресенье (26 января. — RT) покинули территорию Болгарии», — цитирует представителя дипмиссии ТАСС.
Ранее МИД России назвал откровенно недружественным и провокационным шагом решение Софии по высылке российских дипломатов.
В Москве заявили об отсутствии «вразумительных доказательств» представленных обвинений.
24 января стало известно, что прокуратура Болгарии по информации агентства нацбезопасности организовала досудебные разбирательства в отношении двух дипломатов России, подозреваемых в шпионаже.
Позднее Болгария официально объявила двух сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата.