Объявленные персонами нон грата дипломаты из России покинули Болгарию

Двое российских дипломатов, объявленных Софией персонами нон грата из-за подозрений в шпионской деятельности, покинули Болгарию. Об этом сообщили в посольстве России.

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«Российские дипломаты в воскресенье (26 января. — RT) покинули территорию Болгарии», — цитирует представителя дипмиссии ТАСС. Ранее МИД России назвал откровенно недружественным и провокационным шагом решение Софии по высылке российских дипломатов. В Москве заявили об отсутствии «вразумительных доказательств» представленных обвинений. 24 января стало известно, что прокуратура Болгарии по информации агентства нацбезопасности организовала досудебные разбирательства в отношении двух дипломатов России, подозреваемых в шпионаже. Позднее Болгария официально объявила двух сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата.