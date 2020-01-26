Объявленные персонами нон грата дипломаты из России покинули Болгарию

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Двое российских дипломатов, объявленных Софией персонами нон грата из-за подозрений в шпионской деятельности, покинули Болгарию. Об этом сообщили в посольстве России.
Объявленные персонами нон грата дипломаты из России покинули Болгарию
  • Pixabay

«Российские дипломаты в воскресенье (26 января. — RT) покинули территорию Болгарии», — цитирует представителя дипмиссии ТАСС.

Ранее МИД России назвал откровенно недружественным и провокационным шагом решение Софии по высылке российских дипломатов.

В Москве заявили об отсутствии «вразумительных доказательств» представленных обвинений.

24 января стало известно, что прокуратура Болгарии по информации агентства нацбезопасности организовала досудебные разбирательства в отношении двух дипломатов России, подозреваемых в шпионаже.

Позднее Болгария официально объявила двух сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата.

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