В МИД России прокомментировали выдворение Болгарией двух дипломатов

Россия расценивает решение болгарских властей выдворить двух российских дипломатов как откровенно недружественный и провокационный шаг и оставляет за собой право принять ответные меры.

Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Как указали в ведомстве, со стороны Болгарии «никаких вразумительных доказательств в обоснование этого решения предъявлено не было».

«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», — заявили в МИД.

Ранее прокуратура Болгарии заявила, что после получения данных от агентства нацбезопасности были проведены досудебные разбирательства в отношении двух дипломатов России, которые подозреваются в шпионаже.

В посольстве России заявили, что дипмиссии известно об опубликованном на сайте прокуратуры Болгарии сообщении.

После этого Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов.