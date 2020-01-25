В МИД России прокомментировали выдворение Болгарией двух дипломатов
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Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел.
Как указали в ведомстве, со стороны Болгарии «никаких вразумительных доказательств в обоснование этого решения предъявлено не было».
«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», — заявили в МИД.
Ранее прокуратура Болгарии заявила, что после получения данных от агентства нацбезопасности были проведены досудебные разбирательства в отношении двух дипломатов России, которые подозреваются в шпионаже.
В посольстве России заявили, что дипмиссии известно об опубликованном на сайте прокуратуры Болгарии сообщении.
После этого Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов.