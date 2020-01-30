МИД России осудил Болгарию за «шоу» с высылкой дипломатов
«Посольство России было уведомлено о данном решении лишь после того, как эту информацию растиражировали в СМИ. Каких-либо материалов, доказательств, оснований, которые послужили поводом для принятия подобных решений или виновности этих людей, предъявлено не было... Такое шоу было устроено», — сказала Захарова.
По её словам, Москва усматривает в данных действиях намерение сорвать реализацию достигнутых договорённостей и «отравить атмосферу дружбы и взаимодействия, взаимовыгодного и взаимоуважительного».
«Мы оставляем за собой право на ответные действия. Вся ответственность за безосновательные и провокационные шаги лежит на болгарской стороне», — подчеркнула Захарова.
Ранее сообщалось, что двое российских дипломатов, объявленных Софией персонами нон грата из-за подозрений в шпионской деятельности, покинули Болгарию.
24 января стало известно, что прокуратура Болгарии по информации агентства нацбезопасности организовала досудебные разбирательства в отношении двух дипломатов России, подозреваемых в шпионаже.
Позднее Болгария официально объявила двух сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата.