МИД России осудил Болгарию за «шоу» с высылкой дипломатов

Болгария устроила шоу вокруг высылки российских дипломатов, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Посольство России было уведомлено о данном решении лишь после того, как эту информацию растиражировали в СМИ. Каких-либо материалов, доказательств, оснований, которые послужили поводом для принятия подобных решений или виновности этих людей, предъявлено не было... Такое шоу было устроено», — сказала Захарова.

По её словам, Москва усматривает в данных действиях намерение сорвать реализацию достигнутых договорённостей и «отравить атмосферу дружбы и взаимодействия, взаимовыгодного и взаимоуважительного».

«Мы оставляем за собой право на ответные действия. Вся ответственность за безосновательные и провокационные шаги лежит на болгарской стороне», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что двое российских дипломатов, объявленных Софией персонами нон грата из-за подозрений в шпионской деятельности, покинули Болгарию.

24 января стало известно, что прокуратура Болгарии по информации агентства нацбезопасности организовала досудебные разбирательства в отношении двух дипломатов России, подозреваемых в шпионаже.

Позднее Болгария официально объявила двух сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата.