Хафтар назвал условия для прекращения огня в Ливии

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Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар назвал условия для прекращения боевых действий в Ливии.
Хафтар назвал условия для прекращения огня в Ливии
  • Reuters

По его словам, это произойдёт в случае вывода из страны сирийских наёмников и прекращения поставок оружия из Турции.

«Прекращение огня является результатом выполнения ряда условий… вывод сирийских и турецких наёмников, прекращение поставок турецкой стороной оружия в Триполи, ликвидация террористических группировок (в Триполи. — RT)», — цитирует Хафтара РИА Новости.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл встречу с Хафтаром, в ходе которой была подтверждена необходимость выполнения решений берлинской конференции по Ливии.

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