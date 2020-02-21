Хафтар назвал условия для прекращения огня в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар назвал условия для прекращения боевых действий в Ливии.

По его словам, это произойдёт в случае вывода из страны сирийских наёмников и прекращения поставок оружия из Турции.

«Прекращение огня является результатом выполнения ряда условий… вывод сирийских и турецких наёмников, прекращение поставок турецкой стороной оружия в Триполи, ликвидация террористических группировок (в Триполи. — RT)», — цитирует Хафтара РИА Новости.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл встречу с Хафтаром, в ходе которой была подтверждена необходимость выполнения решений берлинской конференции по Ливии.