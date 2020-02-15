Лавров назвал ЛНА признанной ООН стороной конфликта в Ливии

Глава МИД России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что маршал Халифа Хафтар и возглавляемая им ливийская национальная армия (ЛНА) являются признанной Совбезом ООН стороной конфликта в Ливии.

«Хафтар и возглавляемая им Ливийская национальная армия признаны Советом безопасности (ООН. — RT) стороной в конфликте, и на недавней берлинской конференции это также было подтверждено...», — отметил Лавров.

По словам российского министра, Хафтар является не символом сепаратизма, а признанной мировым сообществом стороной конфликта в Ливии.

Глава МИД России добавил, что ливийский конфликт был начат с разрушения государства Ливия в результате абсолютно незаконной акции, предпринятой НАТО в 2011 году.

11 февраля Лавров обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом ситуацию в Ливии.