Лавров назвал ЛНА признанной ООН стороной конфликта в Ливии
- Reuters
«Хафтар и возглавляемая им Ливийская национальная армия признаны Советом безопасности (ООН. — RT) стороной в конфликте, и на недавней берлинской конференции это также было подтверждено...», — отметил Лавров.
По словам российского министра, Хафтар является не символом сепаратизма, а признанной мировым сообществом стороной конфликта в Ливии.
Глава МИД России добавил, что ливийский конфликт был начат с разрушения государства Ливия в результате абсолютно незаконной акции, предпринятой НАТО в 2011 году.
11 февраля Лавров обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом ситуацию в Ливии.