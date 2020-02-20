Захарова прокомментировала невыдачу виз США российским дипломатам

Невыдача виз США членам российской делегации является грубым нарушением устава ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«США, пользуясь положением страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, по своему усмотрению, как вы знаете, не выдают визы иностранным делегациям, в частности и российской, что является грубым нарушением устава ООН и соглашения о местоположении центральных служб ООН», — заявила Захарова.

Ранее комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации Константину Воронцову.

Россия запросила экстренную встречу комитета.

В Кремле заявили, что Москва обеспокоена ситуацией с невыдачей виз американской стороной российским дипломатам, которые работают в ООН.

Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях в США стали возникать регулярно с 2014 года.