Захарова прокомментировала невыдачу виз США российским дипломатам
- © РИА Новости
«США, пользуясь положением страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, по своему усмотрению, как вы знаете, не выдают визы иностранным делегациям, в частности и российской, что является грубым нарушением устава ООН и соглашения о местоположении центральных служб ООН», — заявила Захарова.
Ранее комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации Константину Воронцову.
Россия запросила экстренную встречу комитета.
В Кремле заявили, что Москва обеспокоена ситуацией с невыдачей виз американской стороной российским дипломатам, которые работают в ООН.
Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях в США стали возникать регулярно с 2014 года.