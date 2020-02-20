В Кремле прокомментировали невыдачу виз США российским дипломатам

Москва обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам, работающим в ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы констатируем, что происходит большая проблема с невыдачей или с несвоевременной выдачей въездных виз в США для наших дипломатов, которые участвуют в работе комиссий и комитетов ООН», — цитирует представителя Кремля Интерфакс.

По его словам, эта тенденция вызывает обеспокоенность, мешает работе организации и является большой проблемой.

Песков отметил, что МИД неоднократно поднимал этот вопрос.

Ранее комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации Константину Воронцову.

Россия запросила экстренную встречу комитета ООН.

Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях в Соединённых Штатах стали возникать регулярно с 2014 года.