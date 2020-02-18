В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США

Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.

«Комиссия по разоружению отложила проведение организационной сессии на десять дней, чтобы комитет по отношениям ООН со страной пребывания смог провести встречу для урегулирования обеспокоенности России в связи с невыдачей делегату американской визы», — говорится в пресс-релизе организации, который приводит ТАСС.

На заседании комиссии 18 февраля первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Воронцов не смог прибыть на сессию, так как ему не была выдана в срок американская виза.

Ранее в МИД России заявили, что ситуация с выдачей американских виз российским официальным лицам продолжает деградировать.

19 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую США своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации.