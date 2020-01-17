Лавров заявил о злоупотреблении США статусом страны, где находится ООН

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И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с выдачей виз, заявил, что США откровенно злоупотребляют привилегией страны, где расположена штаб-квартира ООН.
Лавров заявил о злоупотреблении США статусом страны, где находится ООН
  • Reuters

«В Вашингтоне стали откровенно злоупотреблять привилегией страны, где располагается штаб-квартира ООН. По своему усмотрению в нарушение международного права отказывают представителям неугодных государств в возможностях участвовать в мероприятиях на ооновской площадке», — сказал Лавров.

В конце декабря сообщалось, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет внимательно следить за проблемой с выдачей виз США представителям России и других стран.

19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую США своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации.

Осенью 2019 года США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в работе ГА ООН.

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