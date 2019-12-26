Гутерреш будет следить за ситуацией с визами США для россиян в ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет внимательно следить за проблемой с выдачей виз США представителям России и других стран.

Об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь по-прежнему очень обеспокоен задержками в выдаче виз принимающей страной некоторым представителям Российской Федерации и других государств-членов для участия в заседаниях ООН в Нью-Йорке», — сказал он РИА Новости.

По словам Дюжаррика, Гутерреш и его команда «продолжат внимательно следить за этим вопросом».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз.

По её словам, всё это происходит «при явном попустительстве со стороны Генерального секретаря».

19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую США своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации.

Осенью 2019 года США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в работе ГА ООН.