ГА ООН приняла резолюцию о своевременной выдаче виз США дипломатам

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую США своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации. Об этом сообщает ТАСС.

Решение по документу, авторами которого выступили Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика и Кот-д’Ивуар, было принято консенсусом без процедуры голосования.

«(Генассамблея. — RT) рассчитывает, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов... чтобы лица, направленные на работу в составе постоянного представительства... могли максимально быстро приступить к исполнению своих обязанностей, а представители государств-членов — приезжать в Нью-Йорк по официальным делам ООН», — говорится в резолюции.

Кроме того, члены всемирной организации выразили озабоченность в связи со случаями отказа в американских визах представителям некоторых стран и призвали США активизировать работу для облегчения участия в заседаниях ООН всех её членов.

В принятом документе также отмечается, что в случае невозможности урегулирования указанных вопросов между ООН и США спор будет решаться в арбитражном порядке.

В конце ноября данная резолюция была принята на заседании шестого комитета ГА ООН.

Осенью 2019 года США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в работе ГА ООН.

Зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов в беседе со «Взглядом» назвал ситуацию вокруг отказа в американских визах делегатам из России серьёзным вызовом для ООН.