Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США

Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, работники Минобороны, назначенные Генсеком ООН в подразделения организации, вынуждены ждать выдачи американской визы месяцами, а иногда и более года.

«Имеют место вопиющие случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, фактически ставя их в положение, когда они вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию», — говорится в заявлении дипломата.

Таким образом американцы используют «административный ресурс» для недобросовестной конкуренции и смещения россиян с интересующих их постов, а также для продвижения туда своих военнослужащих.

«Примечательно, что всё это происходит при явном попустительстве со стороны Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который фактически игнорирует нарушение Соединёнными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН», — заявила Захарова.

19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую США своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации.

Осенью 2019 года США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в работе ГА ООН.