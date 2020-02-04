Генсек ООН призвал США урегулировать ситуацию с визами для дипломатов

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что проблема выдачи виз США дипломатам различных стран, планирующим принять участие в работе ООН в Нью-Йорке, должна быть разрешена. Об этом информирует РИА Новости.

Гутерреш отметил важность того, чтобы установилась «нормальная ситуация в вопросе выдачи виз».

«Бывают, ситуации, когда могут быть оправдания для каких-либо ограничений из соображений национальной безопасности. Но то, что мы видим, должно быть нормализовано — нам нужны нормальные условия для функционирования ООН, что означает, что визы должны выдаваться на регулярной основе», — заявил Генсек ООН.

19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую США своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации.

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя ситуацию с выдачей виз, заявил, что США откровенно злоупотребляют привилегией страны, где расположена штаб-квартира ООН.