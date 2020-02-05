В МИД России оценили ситуацию с выдачей виз США официальным лицам

В МИД России сообщили, что ситуация с выдачей американских виз российским официальным лицам, направляющимся в США по служебным делам, не только не улучшается, но и продолжает деградировать.

Соответствующий комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Отказы продолжаются и поныне, в том числе сотрудникам МИД России, направляющимся на работу в штаб-квартиру ООН», — говорится в сообщении.

В США не могут попасть члены делегаций, направляющиеся как на мероприятия ООН, так и на другие международные форумы.

В МИД отмечают, что «ситуация доведена до абсурда — визы не получают руководители и эксперты наших ведомств, которым сами американцы направили официальные приглашения».

«В результате срываются важные переговоры, ущерб наносится полноценной работе самой ООН», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что серьёзно затруднено функционирование дипломатических представительств России в США, американские власти «демонстрируют готовность грубо нарушать собственные международные обязательства».

«В попытке обосновать свой деструктивный подход в администрации США ссылаются на визовые трудности, с которыми приходится сталкиваться американским загранучреждениям в нашей стране», — сообщили в МИД.

В заявлении подчёркивается, что «эти аргументы не выдерживают критики».

«Не мы начали «визовую войну», которая уже три года ведётся против России, а все наши шаги, предпринимаемые в последнее время, носят исключительно ответный характер, что Вашингтону прекрасно известно. Давно призываем американцев полностью и без предварительных условий нормализовать выдачу виз для должностных лиц, включая сотрудников дипломатических учреждений и персонал ООН. Со своей стороны готовы к этому в любой момент», — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили надежду, что в Соединённых Штатах «всё же возобладает здравый смысл и там хотя бы перестанут чинить препятствия эффективному проведению международных мероприятий, которые сами США берутся организовывать на своей территории».

В противном случае, как заявили в МИД, Россия будет добиваться переноса мест проведения международных мероприятий в другие страны с более благоприятным политическим климатом.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что проблема выдачи виз США дипломатам различных стран, планирующим принять участие в работе ООН в Нью-Йорке, должна быть разрешена.

19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую США своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации.

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя ситуацию с выдачей виз, заявил, что США откровенно злоупотребляют привилегией страны, где расположена штаб-квартира ООН.