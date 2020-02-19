Россия обратится к генсеку ООН из-за невыдачи визы США члену делегации

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Российская сторона намерена обратиться к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу по поводу ситуации с невыдачей визы США главе делегации, заявил постпред России при организации Василий Небензя.
Россия обратится к генсеку ООН из-за невыдачи визы США члену делегации
  • Reuters

«Начало работы комиссии ООН по разоружению было отложено. Мы запросили срочное заседание комитета генассамблеи по отношениям со страной пребывания (США. — RT). Заседание комитета состоится в начале следующей недели», — приводит РИА Новости его слова.

Небензя также сообщил, что российская сторона намерена попросить Гутерреша доложить о ходе урегулирования «возмутительной ситуации с невыдачей виз официальным делегатам, тем более главам делегации сессии ООН».

Ранее комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.

19 декабря 2019 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую США своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации.

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