Эксперт оценил решение ООН отложить сессию из-за невыдачи визы США главе делегации России
- РИА Новости
«Я считаю, молодцы члены комиссии, что отложили заседание. Они тем самым проявили солидарность с нашим представителем. Сам факт невыдачи визы —это грубейшее нарушение международного права, соглашения между ООН и США», — сказал Орджоникидзе в беседе с НСН.
Он напомнил, что Вашингтон взял на себя обязательство выдавать визы не просто в США, а по существу в ООН.
Как отметил эксперт, это не первый случай, когда американские власти не выдают визы представителям России, планирующим принимать участие в мероприятиях ООН.
Он также предложил рассмотреть возможность переезда штаб-квартиры в другую страну.
Ранее в МИД России заявили, что ситуация с выдачей американских виз российским официальным лицам продолжает деградировать.
19 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую США своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации.
В сентябре член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.