Эксперт оценил решение ООН отложить сессию из-за невыдачи визы США главе делегации России

Бывший заместитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе прокомментировал сообщение о том, что комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.

«Я считаю, молодцы члены комиссии, что отложили заседание. Они тем самым проявили солидарность с нашим представителем. Сам факт невыдачи визы —это грубейшее нарушение международного права, соглашения между ООН и США», — сказал Орджоникидзе в беседе с НСН.

Он напомнил, что Вашингтон взял на себя обязательство выдавать визы не просто в США, а по существу в ООН.

Как отметил эксперт, это не первый случай, когда американские власти не выдают визы представителям России, планирующим принимать участие в мероприятиях ООН.

Он также предложил рассмотреть возможность переезда штаб-квартиры в другую страну.

Ранее в МИД России заявили, что ситуация с выдачей американских виз российским официальным лицам продолжает деградировать.

19 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую США своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации.

В сентябре член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.