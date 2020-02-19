В МИД Франции призвали не допустить эскалации конфликта в Донбассе

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В МИД Франции призвали стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность, чтобы не допустить эскалации противостояния.
В МИД Франции призвали не допустить эскалации конфликта в Донбассе
  • Reuters

Отмечается, что соответствующее сообщение связано с обострением ситуации в Донбассе 17 февраля.

«Франция призывает стороны проявлять сдержанность во избежание дальнейшей эскалации», — указывается в заявлении ведомства.

Ранее самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обострение попыткой сорвать мирный процесс.

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