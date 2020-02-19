В МИД Франции призвали не допустить эскалации конфликта в Донбассе

В МИД Франции призвали стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность, чтобы не допустить эскалации противостояния.

Reuters

Отмечается, что соответствующее сообщение связано с обострением ситуации в Донбассе 17 февраля. «Франция призывает стороны проявлять сдержанность во избежание дальнейшей эскалации», — указывается в заявлении ведомства. Ранее самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах. Президент Украины Владимир Зеленский назвал обострение попыткой сорвать мирный процесс. Подробнее по теме — в материале RT.