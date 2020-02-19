В МИД Франции призвали не допустить эскалации конфликта в Донбассе
- Reuters
Отмечается, что соответствующее сообщение связано с обострением ситуации в Донбассе 17 февраля.
«Франция призывает стороны проявлять сдержанность во избежание дальнейшей эскалации», — указывается в заявлении ведомства.
Ранее самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал обострение попыткой сорвать мирный процесс.
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