В ФРГ осудили нарушение перемирия в Донбассе

Официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что немецкая сторона осуждает нарушение режима прекращения огня в Донбассе.

«Правительство осуждает недавнее нарушение режима прекращения огня на востоке Украины и призывает к соблюдению этого режима и полному соблюдению минских договорённостей», — цитирует её Интерфакс.

Вместе с этим Деммер добавила, что недавнее обострение ситуации в Донбассе привело к гибели людей и произошедшее должно быть расследовано независимым ведомством.

Она также отметила, что изучить все обстоятельства случившегося должна наблюдательная миссия ОБСЕ.

Ранее самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обострение попыткой сорвать мирный процесс.

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