В ФРГ осудили нарушение перемирия в Донбассе
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- РИА Новости
«Правительство осуждает недавнее нарушение режима прекращения огня на востоке Украины и призывает к соблюдению этого режима и полному соблюдению минских договорённостей», — цитирует её Интерфакс.
Вместе с этим Деммер добавила, что недавнее обострение ситуации в Донбассе привело к гибели людей и произошедшее должно быть расследовано независимым ведомством.
Она также отметила, что изучить все обстоятельства случившегося должна наблюдательная миссия ОБСЕ.
Ранее самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал обострение попыткой сорвать мирный процесс.
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