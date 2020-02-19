В Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне
- РИА Новости
По словам Белика, действия нынешнего руководства ряда стран требуют реакции России.
«Нам необходимо доносить историческую правду на международных площадках, надо осадить зарвавшихся фальсификаторов не только советской, но и всей мировой истории», — подчеркнул парламентарий.
Ранее парламент Эстонии принял резолюцию с осуждением роли Советского Союза во Второй мировой войне.
Согласно тексту документа, который опубликовала пресс-служба рийгикогу, парламент поддерживает Польшу и другие европейские страны, «которых Российская Федерация классифицирует как виновников Второй мировой войны».
Как утверждается в документе, Вторая мировая война стала следствием пакта Молотова — Риббентропа о ненападении между Советским Союзом и Германией и «его секретных протоколов».