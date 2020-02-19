В Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
В Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне
  • РИА Новости

По словам Белика, действия нынешнего руководства ряда стран требуют реакции России.

«Нам необходимо доносить историческую правду на международных площадках, надо осадить зарвавшихся фальсификаторов не только советской, но и всей мировой истории», — подчеркнул парламентарий. 

Ранее парламент Эстонии принял резолюцию с осуждением роли Советского Союза во Второй мировой войне.

Согласно тексту документа, который опубликовала пресс-служба рийгикогу, парламент поддерживает Польшу и другие европейские страны, «которых Российская Федерация классифицирует как виновников Второй мировой войны».

Как утверждается в документе, Вторая мировая война стала следствием пакта Молотова — Риббентропа о ненападении между Советским Союзом и Германией и «его секретных протоколов».

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