В Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.

По словам Белика, действия нынешнего руководства ряда стран требуют реакции России.

«Нам необходимо доносить историческую правду на международных площадках, надо осадить зарвавшихся фальсификаторов не только советской, но и всей мировой истории», — подчеркнул парламентарий.

Ранее парламент Эстонии принял резолюцию с осуждением роли Советского Союза во Второй мировой войне.

Согласно тексту документа, который опубликовала пресс-служба рийгикогу, парламент поддерживает Польшу и другие европейские страны, «которых Российская Федерация классифицирует как виновников Второй мировой войны».

Как утверждается в документе, Вторая мировая война стала следствием пакта Молотова — Риббентропа о ненападении между Советским Союзом и Германией и «его секретных протоколов».