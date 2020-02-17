Столтенберг заявил об интенсивных дискуссиях НАТО с Россией
Отвечая на вопрос по поводу предложения Макрона усилить диалог, Столтенберг сообщил, что НАТО «уже ведёт этот диалог с Россией на институциональной основе».
«Мы его ведём по проблеме контроля над вооружениями, по вопросу снижения рисков, по теме прозрачности и по другим темам», — заявил он.
Также Столтенберг в очередной раз выступил с утверждением о якобы нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако подчеркнул, что НАТО ведёт с российской стороной «интенсивные и открытые дискуссии».
Вместе с тем он отметил, что странам альянса необходимо «оставаться едиными, говорить одним голосом и быть твёрдыми».
Ранее Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного и отметил необходимость диалога для урегулирования замороженных конфликтов.
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.