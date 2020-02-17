Столтенберг заявил об интенсивных дискуссиях НАТО с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Figaro прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Россией для урегулирования замороженных конфликтов. Как он отметил, альянс ведёт интенсивные и открытые дискуссии с Москвой.

Отвечая на вопрос по поводу предложения Макрона усилить диалог, Столтенберг сообщил, что НАТО «уже ведёт этот диалог с Россией на институциональной основе».

«Мы его ведём по проблеме контроля над вооружениями, по вопросу снижения рисков, по теме прозрачности и по другим темам», — заявил он.

Также Столтенберг в очередной раз выступил с утверждением о якобы нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако подчеркнул, что НАТО ведёт с российской стороной «интенсивные и открытые дискуссии».

Вместе с тем он отметил, что странам альянса необходимо «оставаться едиными, говорить одним голосом и быть твёрдыми».

Ранее Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного и отметил необходимость диалога для урегулирования замороженных конфликтов.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.