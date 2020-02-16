В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.

Так, по словам дипломата, во-первых, ЕС должен продемонстрировать большую конкретику в подходе к России.

Как отмечает Грушко, Брюссель на данный момент придерживается пяти принципов отношений с Москвой, которые были утверждены в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.

Он пояснил, что эти принципы «даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику в отношении России».

Во-вторых, как считает Грушко, НАТО должно перестать фокусировать свою политику на сдерживании России и пытаться вовлечь её в систему безопасности времён холодной войны.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс «остановил все проекты политического сотрудничества, которые реально улучшали безопасность не только стран — членов Совета Россия — НАТО, но и граждан, обществ в этих странах».

При этом дипломат напомнил, как НАТО и Россия сотрудничали по гражданской безопасности и борьбе с наркотрафиком в Афганистане.

Грушко также отметил, что наращивание военного потенциала НАТО на восточном фланге Европы является «бессмысленным расходованием средств».

Он подчёркивает, что «реальных угроз в этом регионе нет» и «все риски безопасности находятся на южной периферии».

По его словам, «вместо того чтобы объединять усилия в борьбе с этими совместными рисками (к югу от Европы. — RT), продолжается эта мини — холодная война».

В-третьих, Грушко заявил, что «европейцы должны пересмотреть подходы, которые во многом навязывают им США».

Как заключил дипломат, «всё больше людей понимают, что безопасности без России быть не может, а безопасности против России не получится, а поэтому надо каким-то образом находить пути взаимодействия».

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного, и отметил необходимость диалога для урегулирования замороженных конфликтов.