Глава МИД Польши оценил заявление Макрона об антироссийских санкциях

Глава польского МИД Яцек Чапутович прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.

«Мы не разделяем эту позицию. Мы считаем, что санкции нужно сохранить. Пока Россия не вернётся на путь соблюдения международного права, мы должны вместе действовать в направлении того, чтобы заставить её это сделать, хотя бы показать наше недовольство», — цитирует ТАСС Чапутовича.

Он заявил, что Москва «представляет собой очень серьёзную угрозу, что она серьёзный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии», поэтому, по словам главы МИД Польши, Европа и Евросоюз «должны объединиться здесь с другими странами, прежде всего с США».

Ранее Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного и отметил необходимость диалога для урегулирования замороженных конфликтов.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT это заявление.