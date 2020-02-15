Глава МИД Польши оценил заявление Макрона об антироссийских санкциях
- Reuters
«Мы не разделяем эту позицию. Мы считаем, что санкции нужно сохранить. Пока Россия не вернётся на путь соблюдения международного права, мы должны вместе действовать в направлении того, чтобы заставить её это сделать, хотя бы показать наше недовольство», — цитирует ТАСС Чапутовича.
Он заявил, что Москва «представляет собой очень серьёзную угрозу, что она серьёзный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии», поэтому, по словам главы МИД Польши, Европа и Евросоюз «должны объединиться здесь с другими странами, прежде всего с США».
Ранее Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного и отметил необходимость диалога для урегулирования замороженных конфликтов.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT это заявление.