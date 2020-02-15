Косачёв оценил заявление Макрона об антироссийских санкциях

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Полина Полетаева
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Косачёв оценил заявление Макрона об антироссийских санкциях
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Макрон уже не в первый раз делает заявление, которое содержит в себе нюансы в сравнении с общей политикой НАТО и ЕС по отношению к России… Сейчас очевидно, что та политика НАТО и ЕС, которая сложилась и во многом определялась скорее Германией, нежели Францией, себя исчерпала. Шесть лет достаточно жёстких санкций, которые преследовали цель заставить Россию поменять свою политику в глобальном контексте, в отношении к ЕС и НАТО, к Украине, к крымскому вопросу, ни к чему не привели. Россия сохраняет свою позицию. Более того, это позиция оказывается всё более и более востребованной. И Макрон на это реагирует», — сказал Косачёв.

Сенатор отметил, что ощущение здравого смысла «к французским политикам начинает возвращаться быстрее, чем ко многим другим».

«И это скорее обнадёживает, чем разочаровывает... Сейчас разочарование постепенно сменяется ощущением надежд и перемен в наших отношениях, в том, что рано или поздно мы вновь возобновим взаимодействие по строительству единой Европы, не разделённой новыми границами», — добавил он.

Ранее Макрон высказался об антироссийских санкциях.

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