Пушков прокомментировал заявление Макрона об антироссийских санкциях

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.

Как он написал в своём Twitter, ЕС попал в собственную ловушку.

«Макрон признал: санкции обошлись ЕС столь же дорого, сколь и России, но не дали «позитивного результата». Уточним: политически результат нулевой. Настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика, в Евросоюзе не знают. Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку», — подчеркнул Пушков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного и отметил необходимость диалога для урегулирования замороженных конфликтов.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович, оценивая заявление, отметил, что польская сторона не разделяет эту позицию, санкции необходимо сохранить, а Европа и ЕС «должны объединиться здесь с другими странами, прежде всего с США», поскольку Москва представляет собой «очень серьёзную угрозу».