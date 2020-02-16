Канада эвакуирует своих граждан с лайнера в Японии

Канада проведёт эвакуацию своих граждан, которые находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, заявили в канадском МИД.

«Это решение было принято из-за чрезвычайных обстоятельств, с которыми столкнулись пассажиры Diamond Princess», — пояснили в ведомстве.

Отмечается что в скором времени в Японию для эвакуации будет направлен специальный борт.

При этом сроки, а также число канадцев, которых планируется вывезти, не уточняются.

Ранее правительство Гонконга заявило, что готовит чартерный рейс для эвакуации своих граждан с лайнера в Японии, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом.

Сообщалось, что число заразившихся коронавирусом на лайнере достигло 355.