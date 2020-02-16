Гонконг готовит чартер для эвакуации своих граждан с лайнера в Японии

Правительство Гонконга сообщило, что готовит чартерный рейс для эвакуации своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом.

«Правительство организует чартерный рейс, чтобы доставить жителей Гонконга, находящихся на карантине на борту круизного лайнера Diamond Princess, обратно в Гонконг», — говорится в заявлении.

Отмечается, что эвакуация будет бесплатной и пройдёт в кратчайшие сроки после выдачи японскими властями соответствующего разрешения.

Точные дата и время вылета будут объявлены позднее.

Уточняется, что в связи с потенциальным риском для здоровья других граждан эвакуированные по прибытии должны будут провести 14 дней в карантинном центре.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что власти США готовят эвакуацию своих граждан с карантинного лайнера в Японии.

Также стало известно, что число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии увеличилось до 355.