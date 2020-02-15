В КНР заявили о мобилизации более 25 тысяч медиков в Хубэе

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Замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ван Хэшэн заявил, что власти страны мобилизовали в провинции Хубэй 25,6 тыс. медицинских работников для борьбы со вспышкой нового коронавируса.
В КНР заявили о мобилизации более 25 тысяч медиков в Хубэе
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, медработников в данную провинцию отправили все регионы страны.

«Благодаря непрерывным усилиям и решительным мерам нам удалось с большой эффективностью снизить пик заболевания, ослабить распространение вируса», — сказал он.

По словам чиновника, в настоящий момент в городе Ухань работают примерно 80% всех врачей, мобилизованных из других частей Китая.

Ранее сообщалось, что число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса COVID-19 в Китае возросло до 1524.

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