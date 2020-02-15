В КНР заявили о мобилизации более 25 тысяч медиков в Хубэе
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, медработников в данную провинцию отправили все регионы страны.
«Благодаря непрерывным усилиям и решительным мерам нам удалось с большой эффективностью снизить пик заболевания, ослабить распространение вируса», — сказал он.
По словам чиновника, в настоящий момент в городе Ухань работают примерно 80% всех врачей, мобилизованных из других частей Китая.
Ранее сообщалось, что число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса COVID-19 в Китае возросло до 1524.
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