AP: США и талибы договорились о сокращении насилия в Афганистане
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Как пишет агентство, соглашение о семидневном сокращении насилия, за которым должны последовать афганские мирные переговоры в течение десяти дней, «очень конкретно» и покрывает всю страну, в том числе правительственные силы.
Официальное объявление об этом соглашении может произойти в ближайшие дни, говорится в сообщении.
13 февраля глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединённые Штаты и движение «Талибан» подготовили договорённость о прекращении насилия в Афганистане на семь дней.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов отметил, что участники «Талибана» будут готовы вести прямые переговоры с афганским правительством после того, как подпишут соглашение с США.
По его словам, обсуждается возможность введения режима временного перемирия между правительством Афганистана и талибами на период переговоров.
Как заявил 3 февраля госсекретарь США Майк Помпео, для мирного соглашения с талибами стороны должны добиться снижения уровня насилия. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен не исключил, что сделка с талибами может быть заключена в 2020 году.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.