Маас: ситуация в Идлибе приобретает масштаб гуманитарной катастрофы
- Reuters
«Ситуация в Идлибе сейчас серьезно обостряется и приобретает масштаб гуманитарной катастрофы... Мы должны приложить все усилия и попытаться избежать такого обострения», — сказал Маас.
Он отметил, что, несмотря на соглашение России и Турции по деэскалации, наблюдается «противоположная ситуация», российской стороне требуется использовать влияние на правительство сирийского лидера Башара Асада.
По словам министра, Германия делает всё, чтобы внести свой вклад в деэскалацию и помочь людям на месте.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает ситуацию в Идлибе как борьбу сирийских вооружённых сил с террористами.
В российском МИД назвали причиной обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации невыполнение Турцией своих обязательств по сочинскому меморандуму.