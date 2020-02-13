Маас: ситуация в Идлибе приобретает масштаб гуманитарной катастрофы

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Ситуация в сирийском Идлибе приобретает масштаб гуманитарной катастрофы. Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Маас: ситуация в Идлибе приобретает масштаб гуманитарной катастрофы
  • Reuters

«Ситуация в Идлибе сейчас серьезно обостряется и приобретает масштаб гуманитарной катастрофы... Мы должны приложить все усилия и попытаться избежать такого обострения», — сказал Маас.

Он отметил, что, несмотря на соглашение России и Турции по деэскалации, наблюдается «противоположная ситуация», российской стороне требуется использовать влияние на правительство сирийского лидера Башара Асада.

По словам министра, Германия делает всё, чтобы внести свой вклад в деэскалацию и помочь людям на месте.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает ситуацию в Идлибе как борьбу сирийских вооружённых сил с террористами.

В российском МИД назвали причиной обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации невыполнение Турцией своих обязательств по сочинскому меморандуму.

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