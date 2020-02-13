В Кремле прокомментировали ситуацию в Идлибе
- Reuters
«Здесь речь идёт не о конфликте, а о выполнении сочинских договорённостей и о тех обязательствах, которые стороны на себя взяли в соответствии с этим документом», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он отметил, что в первую очередь речь идёт о борьбе с терроризмом, при этом ВС Сирии ведут её на территории своей страны.
Ранее в МИД назвали причиной обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации невыполнение Турцией своих обязательств по сочинскому меморандуму.
Песков подчёркивал, что цель сирийской армии — нейтрализовать агрессивную деятельность боевиков.