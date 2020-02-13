В Кремле прокомментировали ситуацию в Идлибе

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Москва рассматривает ситуацию в Идлибе как борьбу сирийских вооружённых сил с террористами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали ситуацию в Идлибе
  • Reuters

«Здесь речь идёт не о конфликте, а о выполнении сочинских договорённостей и о тех обязательствах, которые стороны на себя взяли в соответствии с этим документом», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что в первую очередь речь идёт о борьбе с терроризмом, при этом ВС Сирии ведут её на территории своей страны.

Ранее в МИД назвали причиной обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации невыполнение Турцией своих обязательств по сочинскому меморандуму.

Песков подчёркивал, что цель сирийской армии — нейтрализовать агрессивную деятельность боевиков.

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