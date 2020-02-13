В ЕК оценили влияние коронавируса на мировую экономику
- © May James/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
«Базовое предположение состоит в том, что пик вспышки произойдёт в первом квартале, с относительно ограниченным глобальным влиянием», — говорится в зимнем экономическом прогнозе ЕК.
Отмечается, что чем дольше продлится указанный период, тем выше будет вероятность побочных эффектов для экономических настроений и глобальных условий финансирования.
Ранее глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл допустил перебои в экономике Китая и мира из-за коронавируса.