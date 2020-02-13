В ЕК оценили влияние коронавируса на мировую экономику

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В Еврокомиссии предполагают, что пик вспышки нового типа коронавируса придётся на первый квартал 2020 года, а её влияние на мировую экономику будет относительно ограниченным.
В ЕК оценили влияние коронавируса на мировую экономику
  • © May James/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Базовое предположение состоит в том, что пик вспышки произойдёт в первом квартале, с относительно ограниченным глобальным влиянием», — говорится в зимнем экономическом прогнозе ЕК.

Отмечается, что чем дольше продлится указанный период, тем выше будет вероятность побочных эффектов для экономических настроений и глобальных условий финансирования.

Ранее глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл допустил перебои в экономике Китая и мира из-за коронавируса.

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