В ЕК оценили влияние коронавируса на мировую экономику

В Еврокомиссии предполагают, что пик вспышки нового типа коронавируса придётся на первый квартал 2020 года, а её влияние на мировую экономику будет относительно ограниченным.

«Базовое предположение состоит в том, что пик вспышки произойдёт в первом квартале, с относительно ограниченным глобальным влиянием», — говорится в зимнем экономическом прогнозе ЕК.

Отмечается, что чем дольше продлится указанный период, тем выше будет вероятность побочных эффектов для экономических настроений и глобальных условий финансирования.

Ранее глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл допустил перебои в экономике Китая и мира из-за коронавируса.