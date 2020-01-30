В США отнесли коронавирус к факторам неопределённости для экономики

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Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл причислил ситуацию с новым коронавирусом к факторам неопределённости в отношении перспектив экономического развития страны.
В США отнесли коронавирус к факторам неопределённости для экономики
  • Reuters

Такое заявление он сделал по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Слова Пауэлла приводит ТАСС.

Как отметил глава ФРС, в США объём инвестиций и экспорта «по-прежнему остаётся низким», также за прошедший год сократился и объём производства в обрабатывающей промышленности.

Он добавил, что «сохраняются неопределённости в отношении перспектив (экономического развития США. — RT), включая и те, которые связаны с новым коронавирусом».

«В целом, учитывая денежно-кредитную и финансовую конъюнктуру, мы ожидаем сохранения умеренного экономического роста», — подчеркнул Пауэлл.

30 января комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.

Также ВОЗ направит в Китай международных экспертов, которые помогут в борьбе с распространением нового типа коронавируса.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 5974, а умерли от вируса 132 человека.

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