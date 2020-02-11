Глава ФРС допустил перебои в экономике Китая и мира из-за коронавируса
- Reuters
«В частности, мы внимательно следим за появлением коронавируса, который может привести к (экономическим. — RT) перебоям в Китае, которые распространятся на остальную часть мировой экономики», — заявил Пауэлл в показаниях конгрессу США. Его слова приводит Bloomberg.
Ранее Пауэлл причислил ситуацию с новым коронавирусом к факторам неопределённости в отношении перспектив экономического развития страны.
11 февраля в Женеве стартовал двухдневный глобальный форум Всемирной организации здравоохранения для выработки мер по борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV.
В форуме примут участие порядка 400 экспертов из разных стран.