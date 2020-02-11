Глава ФРС допустил перебои в экономике Китая и мира из-за коронавируса

Федеральная резервная система США внимательно наблюдает за ситуацией с распространением коронавируса, потому что это явление может вызвать перебои в китайской экономике, что в свою очередь повлияет на мировую экономику. Об этом заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

«В частности, мы внимательно следим за появлением коронавируса, который может привести к (экономическим. — RT) перебоям в Китае, которые распространятся на остальную часть мировой экономики», — заявил Пауэлл в показаниях конгрессу США. Его слова приводит Bloomberg.

Ранее Пауэлл причислил ситуацию с новым коронавирусом к факторам неопределённости в отношении перспектив экономического развития страны.

11 февраля в Женеве стартовал двухдневный глобальный форум Всемирной организации здравоохранения для выработки мер по борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV.

В форуме примут участие порядка 400 экспертов из разных стран.