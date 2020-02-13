Онищенко оценил данные о новом методе диагностики коронавируса в Китае

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Первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко прокомментировал новые виды диагностики коронавируса в Китае и рост статистики заболевания.
Онищенко оценил данные о новом методе диагностики коронавируса в Китае
  • РИА Новости

По его словам, резкий скачок числа заражённых объясняется использованием нового алгоритма диагностики и лечения вируса.

«Сюда теперь включают все клинические диагнозы, а до этого дня были только подтверждённые лабораторно. Это сделано правильно, потому что у нас нет ни одного заболевания, которое на 100% подтверждалось бы лабораторно. Причинами этого могут быть нечувствительность диагностики или неправильно выполненная методика», — отметил парламентарий в беседе с ФАН.

По мнению Онищенко, новый способ диагностики показывает, что китайские власти ведут эффективную борьбу с распространением вируса по всему миру.

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