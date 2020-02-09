Учёные рассчитали возможный срок пикового распространения коронавируса

Учёные из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней предположили, что распространение коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в Китае в конце декабря, может достигнуть своего пика во второй половине февраля.

Об этом информирует Bloomberg.

«Предполагая, что текущие тенденции сохраняются, мы всё ещё прогнозируем пик в середине — конце февраля», — сообщил доцент кафедры эпидемиологии инфекционных заболеваний Адам Кучарски.

Он не исключил, что исходя из имеющихся данных на пике заболеет около 5% жителей китайской Ухани, что составит примерно 500 тыс. человек.

При этом Кучарски подчеркнул, что ситуация достаточно неопределённая и точные оценки давать сложно.

По мнению главы отдела эпидемиологии и биостатистики в Университете Гонконга Бенджамина Коулинга, ближайшие две недели станут решающими, поскольку в этот период выяснится, продолжит ли болезнь распространение по всему миру или принятые китайским правительством карантинные меры оказались эффективными.

Ранее в Министерстве финансов Китая заявили, что власти выделили около $10,3 млрд на профилактику и контроль за распространением нового типа коронавируса.

Сообщалось, что число жертв коронавируса в Китае возросло до 811 человек, число заражённых превысило отметку в 37 тыс.

Подробнее — в материале RT.