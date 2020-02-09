В МИД России отметили подтверждение Польшей курса на искажение истории

Принятая в Польше резолюция о равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны подтверждает взятый Варшавой курс на искажение и фальсификацию истории, заявил глава третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин.

«Расцениваем принятую нижней палатой парламента Польши резолюцию как очередное подтверждение взятого Варшавой курса на искажение и фальсификацию истории Второй мировой войны», — цитирует Тяпкина РИА Новости.

Он отметил, что подобное «сознательное передёргивание» исторических фактов антироссийской риторикой призвано отвлечь мировую общественность от «неприглядной политики» Польши в предвоенные годы, где имели место «позорные проявления антисемитизма».

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT подчеркнул, что, приняв данную резолюцию, Польша перечёркивает настоящую историю и предаёт память своих предков.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, напомнила, что правда о тех событиях зафиксирована Нюрнбергским трибуналом.

Позднее она сообщила о начале масштабной дезинформационной кампании Польши против России по теме Второй мировой войны.