В МИД России отметили подтверждение Польшей курса на искажение истории

Короткая ссылка
Принятая в Польше резолюция о равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны подтверждает взятый Варшавой курс на искажение и фальсификацию истории, заявил глава третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин.
В МИД России отметили подтверждение Польшей курса на искажение истории
  • РИА Новости

«Расцениваем принятую нижней палатой парламента Польши резолюцию как очередное подтверждение взятого Варшавой курса на искажение и фальсификацию истории Второй мировой войны», — цитирует Тяпкина РИА Новости.

Он отметил, что подобное «сознательное передёргивание» исторических фактов антироссийской риторикой призвано отвлечь мировую общественность от «неприглядной политики» Польши в предвоенные годы, где имели место «позорные проявления антисемитизма».

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT подчеркнул, что, приняв данную резолюцию, Польша перечёркивает настоящую историю и предаёт память своих предков.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, напомнила, что правда о тех событиях зафиксирована Нюрнбергским трибуналом.

Позднее она сообщила о начале масштабной дезинформационной кампании Польши против России по теме Второй мировой войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить