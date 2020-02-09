Посол США рассказал о рисках для «сделки века» Трампа

Возможные односторонние шаги по распространению израильского суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан до завершения работы специальной совместной американо-израильской комиссии могут поставить под угрозу «сделку века» президента США Дональда Трампа, заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Он напомнил, что распространение израильского законодательства на территории, которая должна отойти Израилю согласно плану Трампа, может произойти после того, как совместная американо-израильская комиссия завершит процесс составления карт.

«Любые односторонние действия до завершения работы комиссии ставят под угрозу план и американское признание (распространения суверенитета. — RT)», — написал Фридман на своей странице в Twitter.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе встречи в США с госсекретарём Майком Помпео предложил американской стороне поддержку в возобновлении палестино-израильских переговоров с учётом интересов обеих сторон конфликта.

В январе Трамп обнародовал «сделку века», согласно которой Иерусалим становится неделимой столицей еврейского государства, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме.