В ЕС предложили США поддержку по ближневосточному процессу

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе встречи в США с госсекретарём Майком Помпео предложил американской стороне поддержку в возобновлении палестино-израильских переговоров с учётом интересов обеих сторон конфликта.

Об этом информирует пресс-служба ЕС.

«Верховный представитель предложил европейскую поддержку всем усилиям, направленным на возрождение политического и переговорного процесса в рамках международного правового поля, который бы гарантировал равные права и был бы приемлемым для обеих сторон», — говорится в сообщении.

Вместе с тем Боррель подчеркнул заинтересованность ЕС в деэскалации напряжённости в регионе.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с британским послом Деборой Броннерт перспективы палестино-израильского урегулирования в связи с обнародованием Вашингтоном «сделки века».

В январе американский лидер Дональд Трамп обнародовал «сделку века», согласно которой Иерусалим становится неделимой столицей еврейского государства, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме.