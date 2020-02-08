Число пострадавших при стрельбе в таиландском ТЦ выросло до 31

Число пострадавших при стрельбе в таиландском городе Накхонратчасима выросло до 31. Об этом сообщил министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун.

«На настоящий момент количество раненых — 31 человек, десять человек в тяжёлом состоянии... Мы собрали достаточное количество крови, пока приём донорской крови закончен», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 21 раненном в результате инцидента.

По информации СМИ, стрелок удерживает в заложниках 16 человек, они находятся в торговом центре на четвёртом этаже. В соцсетях опубликовали видео с предполагаемым злоумышленником.