Число пострадавших при стрельбе в таиландском ТЦ выросло до 31

Короткая ссылка
Число пострадавших при стрельбе в таиландском городе Накхонратчасима выросло до 31. Об этом сообщил министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун.
Число пострадавших при стрельбе в таиландском ТЦ выросло до 31
  • Reuters

«На настоящий момент количество раненых — 31 человек, десять человек в тяжёлом состоянии... Мы собрали достаточное количество крови, пока приём донорской крови закончен», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 21 раненном в результате инцидента.

По информации СМИ, стрелок удерживает в заложниках 16 человек, они находятся в торговом центре на четвёртом этаже. В соцсетях опубликовали видео с предполагаемым злоумышленником.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить