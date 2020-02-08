СМИ: Тайский солдат взял в заложники 16 человек в торговом центре

Военнослужащий, устроивший стрельбу в тайском городе Накхонратчасима, в результате которой, по предварительным данным, погибли 12 человек, удерживает 16 заложников в торговом центре.

Как сообщает Тайское агентство новостей, заложники удерживаются на четвёртом этаже торгового центра «Терминал 21».

Bangkok Post пишет, что среди погибших командир и два других солдата из военного лагеря. Подчёркивается, что нападавший транслировал свои действия в соцсетях.

Ранее стало известно, что солдат открыл стрельбу по мирным гражданам в Накхонратчасима.

По данным СМИ, злоумышленник похитил военный джип с базы и направился на северо-восток города, где зашёл в торговый центр и открыл стрельбу по посетителям.