СМИ: Тайский солдат взял в заложники 16 человек в торговом центре

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Военнослужащий, устроивший стрельбу в тайском городе Накхонратчасима, в результате которой, по предварительным данным, погибли 12 человек, удерживает 16 заложников в торговом центре.
СМИ: Тайский солдат взял в заложники 16 человек в торговом центре
  • Reuters

Как сообщает Тайское агентство новостей, заложники удерживаются на четвёртом этаже торгового центра «Терминал 21».

Bangkok Post пишет, что среди погибших командир и два других солдата из военного лагеря. Подчёркивается, что нападавший транслировал свои действия в соцсетях.

Ранее стало известно, что солдат открыл стрельбу по мирным гражданам в Накхонратчасима.

По данным СМИ, злоумышленник похитил военный джип с базы и направился на северо-восток города, где зашёл в торговый центр и открыл стрельбу по посетителям.

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