Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 20

Число погибших в результате массовой стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима достигло 20. Об этом сообщает Тайское агентство новостей со ссылкой на Министерство здравоохранения.

รมว.สาธารณสุข แถลงยอดผู้เสียชีวิต 20 ราย #กราดยิงโคราช เสียชีวิต ณ ที่เกิด 16 ราย เสียชีวิตที่ รพ. มหาราชนครราชสีมา 3 ราย รพ.กรุงเทพราชสีมา 1 ราย #กราดยิงโคราช#SaveKorat

- Update 23.49 น. - — สำนักข่าวไทย อสมท (@TNAMCOT) February 8, 2020

Ранее сообщалось о 17 погибших. Также в полиции заявили о 21 раненом.

8 февраля таиландский военнослужащий открыл стрельбу по мирным гражданам в Накхонратчасиме.

По сообщениям СМИ, стрелок удерживает в заложниках 16 человек, они находятся в торговом центре на четвёртом этаже. В соцсетях опубликовали видео с предполагаемым злоумышленником.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча отслеживает ситуацию. Он призвал руководство армии приложить все усилия к поимке преступника.