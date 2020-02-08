Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 20

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RT
Число погибших в результате массовой стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима достигло 20. Об этом сообщает Тайское агентство новостей со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 20
  • Reuters

Ранее сообщалось о 17 погибших. Также в полиции заявили о 21 раненом.

8 февраля таиландский военнослужащий открыл стрельбу по мирным гражданам в Накхонратчасиме.

По сообщениям СМИ, стрелок удерживает в заложниках 16 человек, они находятся в торговом центре на четвёртом этаже. В соцсетях опубликовали видео с предполагаемым злоумышленником.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча отслеживает ситуацию. Он призвал руководство армии приложить все усилия к поимке преступника.

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