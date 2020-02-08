Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 20
- Reuters
รมว.สาธารณสุข แถลงยอดผู้เสียชีวิต 20 ราย #กราดยิงโคราช เสียชีวิต ณ ที่เกิด 16 ราย เสียชีวิตที่ รพ. มหาราชนครราชสีมา 3 ราย รพ.กรุงเทพราชสีมา 1 ราย #กราดยิงโคราช#SaveKorat— สำนักข่าวไทย อสมท (@TNAMCOT) February 8, 2020
- Update 23.49 น. -
Ранее сообщалось о 17 погибших. Также в полиции заявили о 21 раненом.
8 февраля таиландский военнослужащий открыл стрельбу по мирным гражданам в Накхонратчасиме.
По сообщениям СМИ, стрелок удерживает в заложниках 16 человек, они находятся в торговом центре на четвёртом этаже. В соцсетях опубликовали видео с предполагаемым злоумышленником.
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча отслеживает ситуацию. Он призвал руководство армии приложить все усилия к поимке преступника.