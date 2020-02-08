Премьер Таиланда потребовал задержать устроившего стрельбу солдата
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Об этом пишет Thai Rath.
นายกฯ รับทราบเหตุร้ายกราดยิงที่โคราชแล้ว สั่งรองนายกฯ-ผบ.ทบ.เร่งจับกุมตัวคนร้ายให้ได้ พร้อมแสดงความเสียใจผู้เสียชีัวิต-บาดเจ็บ #กราดยิงโคราช#กราดยิงทั่วเมืองโคราช#Terminal21xBKChttps://t.co/80b7svPUFW— Thairath_News (@Thairath_News) February 8, 2020
Как уточняется, премьер призвал оказать помощь пострадавшим при стрельбе.
Ранее стало известно, что солдат открыл стрельбу по мирным гражданам в Накхонратчасима. Злоумышленник похитил военный джип с базы и направился на северо-восток города, где зашёл в торговый центр и открыл стрельбу по посетителям.
По сообщениям СМИ, стрелок удерживает в заложниках 16 человек, они находятся в торговом центре на четвёртом этаже.