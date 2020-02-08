Число жертв стрельбы в Таиланде возросло до 17
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#UPDATE Death toll in Thai mass shooting rises to 17: health authorities pic.twitter.com/k0ypzql991— AFP news agency (@AFP) February 8, 2020
Ранее стало известно, что солдат открыл стрельбу по мирным гражданам в Накхонратчасиме.
По сообщениям СМИ, стрелок удерживает в заложниках 16 человек, они находятся в торговом центре на четвёртом этаже. В соцсетях опубликовали видео с предполагаемым злоумышленником.
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча отслеживает ситуацию. Он призвал руководство армии приложить все усилия к поимке преступника.