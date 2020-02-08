Число жертв стрельбы в Таиланде возросло до 17

Число погибших в результате стрельбы, устроенной военнослужащим в тайском городе Накхонратчасим, возросло до 17. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Министерство здравоохранения. Как пишет Thai Rath, городские больницы заявили о приёме крови для помощи пострадавшим.

#UPDATE Death toll in Thai mass shooting rises to 17: health authorities pic.twitter.com/k0ypzql991 — AFP news agency (@AFP) February 8, 2020

Ранее стало известно, что солдат открыл стрельбу по мирным гражданам в Накхонратчасиме.

По сообщениям СМИ, стрелок удерживает в заложниках 16 человек, они находятся в торговом центре на четвёртом этаже. В соцсетях опубликовали видео с предполагаемым злоумышленником.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча отслеживает ситуацию. Он призвал руководство армии приложить все усилия к поимке преступника.