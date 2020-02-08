Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в тайском торговом центре

Издание Tha Rath опубликовало видео с предполагаемым стрелком, который открыл стрельбу по мирным жителям в тайском городе Накхонратчасима.

На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, как вооружённый мужчина в шлеме идёт по коридору ТЦ.

Ранее стало известно, что солдат открыл стрельбу по мирным гражданам в Накхонратчасима. Злоумышленник похитил военный джип с базы и направился на северо-восток города, где зашёл в торговый центр и открыл стрельбу по посетителям.

По сообщениям СМИ, стрелок удерживает в заложниках 16 человек, они находятся в торговом центре на четвёртом этаже.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча отслеживает ситуацию. Он призвал руководство армии приложить все усилия к поимке злоумышленника.