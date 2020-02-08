Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в тайском торговом центре
- © Patong Police
На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, как вооружённый мужчина в шлеме идёт по коридору ТЦ.
วงจรปิด คนร้ายถืออาวุธสงคราม #กราดยิงโคราช คาดว่ามีตัวประกัน#SaveKorat#กราดยิงทั่วเมืองโคราชpic.twitter.com/vBilwbsdmU— Thairath_News (@Thairath_News) February 8, 2020
Ранее стало известно, что солдат открыл стрельбу по мирным гражданам в Накхонратчасима. Злоумышленник похитил военный джип с базы и направился на северо-восток города, где зашёл в торговый центр и открыл стрельбу по посетителям.
По сообщениям СМИ, стрелок удерживает в заложниках 16 человек, они находятся в торговом центре на четвёртом этаже.
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча отслеживает ситуацию. Он призвал руководство армии приложить все усилия к поимке злоумышленника.