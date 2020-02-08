Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в тайском торговом центре

Короткая ссылка
Издание Tha Rath опубликовало видео с предполагаемым стрелком, который открыл стрельбу по мирным жителям в тайском городе Накхонратчасима.
Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в тайском торговом центре
  • © Patong Police

На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, как вооружённый мужчина в шлеме идёт по коридору ТЦ.

Ранее стало известно, что солдат открыл стрельбу по мирным гражданам в Накхонратчасима. Злоумышленник похитил военный джип с базы и направился на северо-восток города, где зашёл в торговый центр и открыл стрельбу по посетителям.

По сообщениям СМИ, стрелок удерживает в заложниках 16 человек, они находятся в торговом центре на четвёртом этаже.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча отслеживает ситуацию. Он призвал руководство армии приложить все усилия к поимке злоумышленника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить