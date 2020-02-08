Сотни людей эвакуированы из таиландского ТЦ, где скрывается стрелок

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Силы армейского и полицейского спецназа Таиланда вывели несколько сотен людей из торгового центра Terminal 21 в городе Накхонратчасима, где скрывается стрелок.
Сотни людей эвакуированы из таиландского ТЦ, где скрывается стрелок
  • Reuters

«За последний час военнослужащие и полицейские сил специального назначения проникли в здание торгового центра Terminal 21 в городе Накхонратчасима и вывели из него несколько сотен человек, скрывавшихся в здании», — приводит РИА Новости слова представителя Минобороны Таиланда генерала Кхонгчипа Тхантхараванита, заявление которого прозвучало на Thai PBS.

Как ранее сообщили СМИ, стрелок удерживает в заложниках 16 человек, они находятся в торговом центре на четвёртом этаже. В соцсетях опубликовали видео с предполагаемым злоумышленником.

По последним данным, погибли 17 человек.

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