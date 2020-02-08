Граждан России нет среди пострадавших при стрельбе в Таиланде
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«По информации, полученной из правоохранительных органов, по состоянию на 23:00 местного времени иностранные граждане среди погибших и пострадавших от рук вооруженного военнослужащего в провинции Накхонратчасима отсутствуют», — сообщило российское посольство в Facebook.
Дипломаты продолжают отслеживать ситуацию.
Как ранее сообщили СМИ, стрелок удерживает в заложниках 16 человек, они находятся в торговом центре на четвёртом этаже. В соцсетях опубликовали видео с предполагаемым злоумышленником.
По последним данным, погибли 17 человек.