Граждан России нет среди пострадавших при стрельбе в Таиланде

Граждан России, как и других иностранцев, нет среди погибших и пострадавших в результате массовой стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима.

«По информации, полученной из правоохранительных органов, по состоянию на 23:00 местного времени иностранные граждане среди погибших и пострадавших от рук вооруженного военнослужащего в провинции Накхонратчасима отсутствуют», — сообщило российское посольство в Facebook.

Дипломаты продолжают отслеживать ситуацию.

Как ранее сообщили СМИ, стрелок удерживает в заложниках 16 человек, они находятся в торговом центре на четвёртом этаже. В соцсетях опубликовали видео с предполагаемым злоумышленником.

По последним данным, погибли 17 человек.