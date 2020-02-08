Граждан России нет среди пострадавших при стрельбе в Таиланде

Короткая ссылка
Граждан России, как и других иностранцев, нет среди погибших и пострадавших в результате массовой стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима.
Граждан России нет среди пострадавших при стрельбе в Таиланде
  • © Zhang Keren/XinHua
  • globallookpress.com

«По информации, полученной из правоохранительных органов, по состоянию на 23:00 местного времени иностранные граждане среди погибших и пострадавших от рук вооруженного военнослужащего в провинции Накхонратчасима отсутствуют», — сообщило российское посольство в Facebook.

Дипломаты продолжают отслеживать ситуацию.

Как ранее сообщили СМИ, стрелок удерживает в заложниках 16 человек, они находятся в торговом центре на четвёртом этаже. В соцсетях опубликовали видео с предполагаемым злоумышленником.

По последним данным, погибли 17 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить