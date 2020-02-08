Главы МИД и МО России и Франции могут встретиться до конца 2020 года
- РИА Новости
«Рассчитываем, что очередное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ) с участием министров иностранных дел и обороны может быть организовано во второй половине текущего года», — цитирует его РИА Новости.
Парамонов подчеркнул, что формат «2 + 2» позволяет России и Франции выработать общие позиции на современные угрозы.
«Происходящая интенсификация двусторонних контактов и расширение их повестки дня позволяют постепенно возвращать политический диалог с Францией на уровень, соответствующий статусу двух ядерных держав и постоянных членов Совета Безопасности ООН», — отметил дипломат.
Ранее специальный представитель французского лидера по России Жан-Пьер Шевенман назвал неверной идею об изоляции России.
Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, призвал к прозрачному диалогу с Москвой и к выстраиванию новой архитектуры безопасности с её участием.
Как отмечали в российском МИД, прошедший 2019 год ознаменовался потеплением в российско-французских отношениях: стороны нарастили двусторонние контакты и расширили их повестку дня.